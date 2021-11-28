Умер Вирджил Абло, американский дизайнер и основатель бренда Off-White

Американский дизайнер Вирджил Абло Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер американский дизайнер Вирджил Абло, который основал популярный люксовый бренд Off-White. Мужчина скончался в возрасте 41 года от редкого онкологического заболевания – сердечной ангиосаркомы.

«Мы все потрясены этой ужасной новостью. Вирджил был не только гениальным дизайнером, но и человеком с прекрасной душой и великой мудростью. Семья LVMH скорбит о его утрате, мы соболезнуем его близким», – приводятся слова президента Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно в Instagram компании.

Вирджил Абло основал модный дом Off-White в 2013 году. С марта 2018 года он занимал должность креативного директора мужской линии Louis Vuitton. Сотрудничал с рэпером Kanye West. Журнал Time включил Абло в список ста самых влиятельных людей в мире в 2018 году – «Time 100».