Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 ноября 2021 19:27

Умер Вирджил Абло, американский дизайнер и основатель бренда Off-White

Модельер скончался на 42-м году жизни от рака сердца
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Американский дизайнер Вирджил Абло

Американский дизайнер Вирджил Абло

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер американский дизайнер Вирджил Абло, который основал популярный люксовый бренд Off-White. Мужчина скончался в возрасте 41 года от редкого онкологического заболевания – сердечной ангиосаркомы.

«Мы все потрясены этой ужасной новостью. Вирджил был не только гениальным дизайнером, но и человеком с прекрасной душой и великой мудростью. Семья LVMH скорбит о его утрате, мы соболезнуем его близким», – приводятся слова президента Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно в Instagram компании.

Вирджил Абло основал модный дом Off-White в 2013 году. С марта 2018 года он занимал должность креативного директора мужской линии Louis Vuitton. Сотрудничал с рэпером Kanye West. Журнал Time включил Абло в список ста самых влиятельных людей в мире в 2018 году – «Time 100».