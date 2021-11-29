Владимир Путин поздравил Евгения Миронова с 55-летием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 29 ноября, президент России Владимир Путин поздравил с 55-летием художественного руководителя Государственного театра наций, народного артиста России Евгения Миронова, отметив его умение «сплотить» вокруг себя «талантливых единомышленников ярких творческих замыслов».

«Вы осуществили свою заветную мечту, стали известным актером и режиссером, заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь. И, конечно, во многом благодаря вашему огромному созидательному потенциалу, незаурядным лидерским качествам», - говорится в телеграмме российского лидера, текст которой опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Путин также отметил Государственный театр наций, который, по его словам, «по праву считается одной из наиболее успешных и популярных сценических площадок» Москвы.

Глава государства обратил внимание к значимым общественным, просветительским и благотворительным инициативам Миронова, а также его поддержку в профессиональном становлении одаренной молодежи, пожелав артисту здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов.