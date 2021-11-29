МВД составило больше 50 протоколов против фанатов ЦСКА после матча с "Зенитом"

Фото: Twitter ЦСКА

Пресс-служба МВД России прокомментировала массовые задержания болельщиков ЦСКА после домашнего матча Российской Премьер-лиги против "Зенита" из Санкт-Петербурга, который закончился поражением москвичей со счетом 0:2.

Как сообщает МВД Медиа, против задержанных фанатов составили 51 протокол. Большая часть из них – за нарушение правил поведения на стадионе (25 протоколов) и распитие спиртного (23). К числу первых также относятся случаи использования пиротехники (14).

Еще три протокола касаются мелкого хулиганства (2) и уклонения от исполнения административного наказания (1).

"Следует отметить, что стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, - уточнили в полиции. - В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики".

Как ранее писал сайт kp.ru, футбольный матч ЦСКА - "Зенит" 28 ноября в Москве закончился задержаниями. После игры полицейские доставили в территориальные отделы МВД нескольких болельщиков. Предположительно, это связано с массовым зажжением файеров, которое устроили фанаты ЦСКА после матча.

Напомним, что в этом матче ЦСКА уступил «Зениту» со счетом 0:2. Сайт "КП-Спорт" публиковал обзор матча и пять главных выводов после игры.