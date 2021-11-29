После футбольного матча ЦСКА - "Зенит" в Москве задержали несколько болельщиков

Пострадавших среди задержанных нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футбольный матч ЦСКА - "Зенит" 28 ноября в Москве закончился задержаниями. После игры полицейские доставили в территориальные отделы МВД несколько болельщиков, которые совершили различные правонарушения.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России, полицейские доставили в территориальные отделы ряд граждан "для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности".

Отмечается, что пострадавших среди них нет. Часть задержанных доставлены в ОМВД по Головинскому району Москвы, часть - в ОМВД Войсковский. Предположительно, это связано с зажжением файеров, которое устроили фанаты ЦСКА после матча.

Как ранее писал сайт kp.ru, 28 ноября 2021 года, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" прошла центральная игра 16 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. ЦСКА принимал на своем поле "Зенит". Гости выиграли со счетом 2:0.