Власти изучат применение искусственного интеллекта для анализа психологического портрета россиян по соцсетям Фото: REUTERS

Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) объявил тендер в 36 млн рублей на проведение исследования в области использования искусственного интеллекта для анализа психологического портрета россиян на основе данных из социальных сетей. О проведение данного конкурса говорится в документе, размещенном на портале госзакупок.

Как передает «Коммерсантъ» соответствующий тендер был размещен в минувший вторник, 23 ноября, а итоги конкурса собираются подвести уже в понедельник, 29 ноября. Подрядчику необходимо выполнить все работы до 1 сентября 2024 года. Генеральным заказчиком проекта является аналитический центр при правительстве РФ.

В тендерной документации указывается, что распространение технологий, которые используют цифровые следы для анализа психики, «открывает широкие возможности» по оценке личности, а также прогнозированию поведения без осуществления психологического тестирования. К одному из таких источников относят соцсети, для анализа которых предполагается использовать технологии искусственного интеллекта.

В планах применение искусственного интеллекта для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения, а также для «распознавания манипулятивного управления большими социальными группами, оценки творческого потенциала работников и моделирования их профессионального развития».

Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов отметил, что опубликованные гражданами данные могут использоваться для анализа только с их согласия, поэтому такой анализ аккаунтов нарушает в том числе тайну личной жизни, и для этого будет необходимо отдельное согласие каждого.