Владелец шахты "Листвяжная" выплатил семьям погибших и пострадавших свыше 100 млн рублей

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев / Фото: Пресс-служба АПК

В понедельник, 29 ноября, завершатся практически все выплаты из регионального бюджета семьям пострадавшим и погибшим в результате ЧП в кемеровской шахте "Листвяжная", заявил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По его словам, исключение составляют только две семьи, которые отказались получать деньги, пока тела их родственников не поднимут на поверхность. Власти региона к такому решению относятся с уважением, отметил Цивилев.

"Одновременно идет выплата денег со стороны компании, выплачено более 100 млн рублей", - уточнил Цивилев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также объявил о выделении из федерального бюджета средств для помощи семьям погибших и пострадавших в Кемеровской области. На эти цели планируют направить 80 млн рублей.

Напомним, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. 52 человека, включая шестерых спасателей, погибли. Количество пострадавших в результате взрыва и последующего задымления на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возросло уже до 83 человек. По данным на 29 ноября 2021 года, 40 из них выпишут до конца дня.