Умер Владимир Наумов, режиссер

Владимир Наумов.Фото:Михаил Терещенко/ТАСС

В ушел из жизни народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«Владимир Наумов умер сегодня», - приводит ТАСС сообщение союза.

Дата и место прощания с режиссером на данный момент не уточняются, как не сообщается и причина его смерти.

Владимир Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа, а 1983 году получил звание народного артиста СССР, через два года он стал лауреатом Государственной премии Советского Союза.

Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие картины, как «Тегеран-43» и «Бег», а также ленты «Легенда о Тиле», «Мир входящему», и «Скверный анекдот». Кроме того, он выступил сценаристом телесериала «Как закалялась сталь», а также сыграл в фильмах «Кража», «Гори, гори, моя звезда» и «Третий удар».