В Group-IB рассказали о мошенничестве через сайты-клоны известных СМИ Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов рассказал о мошенниках, которые используют сайты-клоны популярных СМИ.

"У мошенников нет цели атаковать само СМИ. Оно используется как гарант надежности фейковой новости, а в саму новость уже добавляют сторонние ссылки, где уже действительно обманывают пользователя", - рассказал он в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист напомнил, что нужно обращать внимание на доменное имя сайта и не вводить свои данные на сторонних сайтах.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил об активизации мошенников в преддверии распродаж.

"Если группа - несколько тысяч человек, и заходит какой-то очередной участник и бросает ссылку на классное предложение, которое очень дешёвое, выгодное, какой-то нужный товар. Конечно, все бросаются кликать, смотреть", - цитирует эксперта RT.

"Известия" рассказывали о новой схеме интернет-мошенничества, которая получила название "Белый кролик". Злоумышленники от имени звёзд предлагают потенциальной жертве пройти опрос на брендированном сайте, обещая при этом вознаграждение.