Доктор Мясников считает, что «омикрон» станет доминирующим штаммом в России через 2-3 месяца

Доктор Мясников заявил, что от штамма коронавируса "омикрон" России уберечься не удастся, и к очередной волне пандемии, которая придет через 2-3 месяца, нужно готовиться уже сейчас. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленными рассуждения о том, находятся ли сейчас на территории РФ инфицированные омикрон-вариантом коронавируса и заявил, что России не удастся избежать его проникновения на свою территорию. Об этом Мясников написал в своем Telegram.

«Омикрон» к нам придёт с точностью до 100%. И скорее всего станет доминирующим штаммом конца зимы-вёсны. Хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся. Придёт! И есть у нас всего 2-3 месяца. Благо сейчас мы на спаде очередной волны», - написал доктор.

Александр Мясников призвал не запугивать людей апокалиптическими сценариями, а тщательно продумать план действий. В частности, врач назвал несколько вопросов, ответы на которые специалистам нужно найти в ближайшие 2-3 месяца.

Мясников предложил соответствующим службам подумать, есть ли в стране возможность завершить вакцинацию «по первому кругу» и существует ли необходимый запас вакцин для ревакцинации тех, кто уже привит. Также Мясников предлагает проверить готовность к очередной волне пандемии амбулаторного звена, создать службу перевозки инфекционных больных, чтобы снизить нагрузку на «Скорую помощь», отслеживать и обязательно вакцинировать людей с иммунодефицитом. Упоминает доктор и о необходимости спрогнозировать, какой процент инфицированных ежедневно будет подлежать госпитализации.

«Кто предупреждён - тот вооружён, готовимся к очередной волне уже сейчас», - резюмировал Мясников.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в России может быть объявлено о новых ограничениях из-за штамма коронавируса «омикрон».