В Госдуме предложили запретить продажу фейерверков и петард лицам младше 18 лет

В России призвали увеличить возрастные ограничения на продажу пиротехники Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров предложил запретить продажу фейерверков несовершеннолетним и утвердить нормативы, определяющие безопасное расстояние от места применения пиротехники до жилых домов

"Я считаю, что ограничение в продаже фейерверков и петард для несовершеннолетних должно быть, как у нас есть ограничения по алкоголю, табаку, например", - заявил он в беседе с изданием "Газета.ru"

Парламентарий добавил, нужно запретить использовать пиротехнику на расстоянии 500 метров от жилых домов. Он отметил, что многие города уже ввели такие инструкции.

Президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев в беседе с ОТР рассказывал, как регламентируется продажа пиротехнический изделий среди молодежи.

"Проверяют [паспорт] и в обязательном порядке, потому что сам производитель изначально устанавливает возрастной ценз. Условно усреднённый подросток в 16 лет должен понимать степень опасности того, что он получит в руки", - пояснил он.

Ранее менеджер отдела закупок сети популярного гипермаркета Светлана Данилова в беседе с "Известиями" сообщила, что хлопушки, фейерверки, бенгальские огни можно купить с максимальной скидкой еще в ноябре, то есть до наступления новогоднего ажиотажа.