Суд в Москве оштрафовал Google на 3 миллиона рублей за запрещенный контент Фото: REUTERS

Суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент, рассказали журналистам в Мировом суде Таганского района.

По одному протоколу компании назначен штраф в 2 миллиона рублей, по другому – в миллион. Общая сумма штрафов для Google выросла до 44 миллионов рублей.

Как писал сайт kp.ru, в начале ноября 2021 Мировой суд Москвы оштрафовал а Google на 2 милллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Напомним, ранее в Роскомнадзоре назвали общую сумму штрафов в отношении интернет-компаний, выписанных с начала текущего года за неудаление запрещенного контента. Согласно представленным данным, эта сумма 187 миллионов рублей.

Роскомнадзор заявлял, что готов применить по отношению Google, Facebook и Twitter оборотные штрафы за неудаление запрещенного на территории России контента.