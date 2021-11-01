Роскомнадзор в 2021 году оштрафовал соцсети на 187 млн рублей Фото: REUTERS

В Роскомнадзоре назвали общую сумму штрафов в отношении интернет-компаний, выписанных с начала текущего года за неудаление запрещенного контента. Согласно представленным данным, эта сумма 187 миллионов рублей. Пресс-служба ведомства опубликовала данную информацию в официальном Telegram-канале регулятора.

Как уточняется, Facebook был оштрафован за неудаление запрещенного контента на 70 миллионов рублей, Twitter - на 38,4 миллиона рублей, Telegram - на 35 миллионов рублей, Google - на 32,5 миллиона рублей. TikTok оштрафовали на 4,1 миллиона рублей, «Одноклассники» - на 4 миллиона рублей, а соцсеть «ВКонтакт» - на 3 миллиона рублей.

В ведомстве также отметили, что за последние два года удалили или заблокировали около 85 тысяч материалов с пропагандой употребления наркотиков.

Напомним, накануне Роскомнадзор составил протокол на Google за повторный отказ удалить запрещенный контент. Как отметили в ведомстве, нарушение влечет наказание в виде штрафа в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.