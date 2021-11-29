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Политика29 ноября 2021 15:13

В МИД РФ сомневаются в возобновлении работы российского представительства при НАТО

Постпредство в Брюсселе пристановило работу с 1 ноября 2021
Абдулла ШАКИРОВ
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В МИД РФ сомневаются в возобновлении работы российского представительства при НАТО

В МИД РФ сомневаются в возобновлении работы российского представительства при НАТО

Фото: REUTERS

Россия, вероятнее всего, не возобновит работу своего дипломатического представительства при НАТО в связи с плохими отношениями между Москвой и Брюсселем, считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда», – заявил дипломат на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Как писал сайт kp.ru, Россия приостановила работу своего представительства при НАТО с 1 ноября 2021. Также приостановлена работа представительства альянса в Москве. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, объясняя это решение, заявил, что ни в каком равноправном диалоге Брюссель не заинтересован, и у Москвы отсутствует условия для дипломатической деятельности.

Напомним, НАТО решило сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на «враждебную деятельность» Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению.