Россия приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября 2021 Фото: REUTERS

Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября 2021, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы приостанавливаем работу нашего представительства в НАТО и приостанавливаем работу представительства НАТО в Москве. Аккредитация отзывается с 1 ноября. Если у натовцев возникают вопросы, они могут обращаться к посольству в Бельгии. Мы сегодня опубликуем заявление МИД», – сказал дипломат.

Лавров сообщил, что Москва уже уведомила Брюссель об ответных шагах. Как отметил глава российского МИД, отзыв аккредитации представительства РФ при НАТО произошел без каких-либо объяснений, при этом за несколько дней до этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял о заинтересованности в нормализации отношений. Решение не вызвало удивления у России, поскольку с 2014 года Брюссель «предельно сократил контакты с представительством РФ», а по военной линии не осталось никаких отношений, подчеркнул он.

«Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой работе НАТО не заинтересовано. НАТО уже по сути дела заявило о невозможности перемен. Поэтому мы приняли ряд решений. У нас отсутствует условия для дипломатической деятельности», – заявил министр.

Как писал сайт kp.ru, Североатлантический альянс решил сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на «враждебную деятельность» Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные действия полностью подрывают перспективы возобновления диалога между Россией и НАТО.