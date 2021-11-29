Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Испании и Швеции Фото: REUTERS

В Испании выявлен первый случай заболевания новым омикрон-штаммом коронавируса, сообщает Университетская больница общего профиля имени Грегорио Мараньона.

«Служба микробиологии больницы Грегорио Мараньона в Мадриде сообщает о первом подтверждении омикрон-варианта в Испании», – сказано в Twitter больницы.

Как уточняется в сообщении, новый штамма коронавируса был завезен зараженным после путешествия в ЮАР.

Между тем первый случай заболевания омикрон-штаммом обнаружен и в Швеции. Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения королевства, его в страну завез человек, также недавно побывавший в Южной Африке.

Как писал сайт kp.ru, новый вариант коронавируса, который зафиксировали на прошлой неделе, поначалу называли южноафриканским - по причине того, что первые случаи заражения были выявлены в ЮАР и Ботсване. Впоследствии он перекинулся на Европу и далее по всему миру. В результате ему было дано имя «Омикрон».