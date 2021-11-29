Умерла журналистка Наталия Попова, пропавшая в Екатеринбурге

Фото: Facebook Натальи Поповой

Пропавшая в середине ноября 2021 года в Екатеринбурге журналистка Наталия Попова умерла. Ей было 42 года.

- Умерла Наталия Попова, наш друг и коллега, - сообщается на сайте E1.RU.

Ранее журналистка работала в E1.RU в должности главного редактора, а затем стала директором по развитию в Сети городских порталов (СГП) .

- Наташа была мудрой. По-настоящему мудрой, чуткой и заботливой. Это проявлялось и в работе, и в дружеском общении. Это огромная потеря, осознать которую сейчас невозможно, — приводит издание слова Ольги Прохоровой, редакционного директора СГП.

Бывший главный редактор "КП-Екатеринбург" Ринат Низамов рассказал kp.ru, что знал журналистку как суперпрофессионала.

- Мы начинали работать еще в екатеринбургском филиале "Комсомольской правды", потом вместе собирали редакцию Е1.RU. Затем проработали бок о бок 8 лет. Это супер профессионал, гиперответственная, заботливая о команде, могла круглыми сутками работать, - поделился Низамов с "КП-Екатеринбург".

Также он добавил, что узнал о смерти коллеги от журналистов E1.RU. По его мнению, "в случившемся, видимо, нет криминала".

Как писал сайт kp.ru, в Екатеринбурге пропала журналистка Наталия Попова, бывшая журналистка новостного портала E1. Последний раз она выходила на связь 16 ноября 2021 года. До момента пропажи было известно, что женщина собиралась улететь на отдых.