Назван лучший футболист мира 2021 года

Лионель Месси. Фото: REUTERS

В понедельник, 29 ноября 2021 года, в Париже прошла церемония вручения премии "Лучшему футболисту мира" по версии журнала France Football. В седьмой раз эту награду выиграл аргентинский футболист Лиоенль Месси, сообщает "КП-Спорт".

Аргентинец с лета 2021 года выступает за французский клуб "Пари Сен-Жермен". Второе местов голосовании досталось форварду "Баварии" Роберту Левандовски, третьим стал - итальянец бразильского происхождения Жоржиньо из лондонского "Челси".

Последний раз награду вручали в 2019 году. И тогда премию взял тоже Лионель Месси. А в 2020 году приз не был вручен из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году Месси смог добиться главной награды, впервые выиграв трофей со сборной Аргентины, одержав победу в Кубке Америки. Роберт Левандовски забил 41 гол, став чемпионом Германии и побив рекорд Герда Мюллера. Жоржиньо - чемпион Европы со сборной Италии и победитель Лиги Чемпионов 2021 года.