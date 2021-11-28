В Роспотребнадзоре заявили, что штамм «омикрон» COVID-19 не обнаружен в России

В России на 28 ноября не было выявлено случаев инфицирования "омикроном". Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на воскресенье 28 ноября на территории Российской Федерации не было обнаружено случаев инфицирования новым штаммом COVID-19 «омикрон». Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«По состоянию на воскресенье штамм «омикрон» в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», - сказал Хафизов журналистам.

Ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже мог проникнуть на территорию РФ. По мнению Круглого, им могли заразиться отдыхающие в Египте россияне. Сенатор призвал закрыть авиасообщение с этой страной.

Как сообщалось на kp.ru, центр Роспотребнадзора «Вектор» заявил о необходимости немедленного и всестороннего изучения омикрон-варианта коронавируса.