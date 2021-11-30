Экс-сотрудник разведки США назвала катастрофой войну с Россией из-за Украины Фото: REUTERS

В гипотетическом столкновении США с Россией из-за Украины у Штатов, вероятнее всего, будут масштабные потери. Об этом заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер, слова которой приводит Fox News,

- США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия. Такую войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан, - заявляет эксперт.

Также Коффлер отметила, что в целях "самообороны" российская сторона может прибегнуть к превентивному ответу, нанеся разрушительный космический и кибернетический удары по Соединенным Штатам.

Ранее американская газета Washington Post выступила с революционным предложением: уступить Украину России и не претендовать больше на влияние в стране. В обмен Вашингтон хочет, чтобы Москва свернула сотрудничество с Китаем.