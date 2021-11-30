«Ъ»: Семерых офицеров Росгвардии подозревают в хищениях и злоупотреблениях

Семерых росгвардейцев подозревают в хищениях и злоупотреблениях Фото: Александр ГЛУЗ

Семь высокопоставленных офицеров Росгвардии подозреваются в злоупотреблениях и хищениях.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, планируется возбуждение уголовного дела. Соответствующие материалы были переданы в Главное военное следственное управление СК России.

Офицеров заподозрили по итогам проверки в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость». На ее создание было выделено 192 миллиона рублей, однако система так и не была запущена.

Ранее в Санкт-Петербурге два бывших инспектора ГИБДД получили реальные сроки заключения за взяточничество. Такое решение в отношении экс-гаишников вынес суд, а обвинительное заключение поддержала прокуратура. Суд установил, что 27 ноября 2019 года обвиняемые, являясь инспекторами МРЭО ГИБДД №3, получили взятку в размере 15 тысяч рублей за регистрационные действия с транспортными средствами вне очереди. Деньги были переведены на банковскую карту одного из подсудимых. Также следствие установило, что один из инспекторов на протяжении 2020 года регулярно брал взятки в размере до шести тысяч рублей за те же услуги.