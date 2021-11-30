Взрыв произошел в частном доме в Люберцах

В Люберцах произошел взрыв в частном доме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Люберцах Московской области произошел взрыв в частном доме. Из разрушенной части здания спасли ребенка.

Инцидент произошел утром 30 ноября в деревне Торбеево, сообщил региональный главк МЧС. Уточняется, что в результате взрыва пожара не было, обрушилась часть здания. Из разрушенной части дома спасена девочка 2013 года рождения. Еще двое детей и двое взрослых спаслись самостоятельно.

Ранее в башкирском городе Дюртюли при взрыве газового баллона в керамзитоблочном гараже пострадал 34-летний мужчина. Он получил термические ожоги второй и третьей степеней 70% поверхности тела. Как пояснили спасатели, от возгорания газо-воздушной смеси обрушился гараж и вспыхнул пожар – он уничтожил все имущество в боксе. Пострадавший самостоятельно смог выбраться на улицу. Мужчине оказали неотложную медпомощь и направили в Дюртюлинскую центральную районную больницу.