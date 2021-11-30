Тела 20 погибших обнаружили спасатели на шахте «Листвяжная»

18 тел горняков обнаружили спасатели на шахте «Листвяжная»

Горноспасатели обнаружили 20 тел погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщили региональные власти. До этого в пресс-службе МЧС РФ рассказали о 18 телах.

- В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтеров, также подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших горнорабочих, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом работы по транспортировке тел были приостановлены из-за ухудшения рудничной атмосферы.

Ранее командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше сообщил, что исследование проб воздуха подтвердили факт взрыва на шахте «Листвяжная». Он предположил, что очаг пожара может находиться в подготовительном забое.

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. 51 человека, включая пятерых спасателей, погибли.

По последним данным, количество пострадавших при ЧП выросло до 96 человек. Среди них — 43 горноспасателя.