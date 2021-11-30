Число пострадавших после взрыва на шахте «Листвяжная» выросло до 96 человек

Количество пострадавших на шахте «Листвяжная» выросло до 96 человек. Фото: МЧС России по Кемеровской области

Количество пострадавших в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 96 человек.

- Всего при аварии на шахте пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя, — цитирует свой источник в экстренных службах РИА Новости.

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. 52 человека, включая шестерых спасателей, погибли.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что в понедельник, 29 ноября, завершатся практически все выплаты из регионального бюджета семьям пострадавшим и погибшим в результате ЧП. По его словам, исключение составляют только две семьи, которые отказались получать деньги, пока тела их родственников не поднимут на поверхность. Цивилев отметил, что региональные власти отнеслись к такому решению с уважением.