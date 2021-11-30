Минсельхоз РФ предложил новые запреты для владельцев квадроциклов и снегоходов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство сельского хозяйства РФ предложило ужесточить контроль за движением внедорожной техники, среди которых квадроциклы, снегоходы, болотоходы и багги.

Как передает «Коммерсант», согласно законопроекту, новые ограничения коснутся владельцев неисправного и небезопасного транспорта, а санкции будут применяться даже в случаях, когда не горят фары, не работает звуковой сигнал или отсутствует номерной знак.

В проекте закона представлен перечень условий, а также неисправностей, на основании которых использование внедорожной техники будет запрещено. Среди перечисленных, предлагается запретить применение болотоходов и снегоходов при неисправностях тормозов или при люфте рулевого управления более 15 градусов.

«Запрет эксплуатации будет применяться и в том случае, если при нажатии на педаль (или ручку) тормоза не загораются стоп-сигналы, а также если неисправен звуковой сигнал, выхлопная система, не горят фары, отсутствует номерной знак или превышен уровень содержания вредных веществ в выхлопе», - передает издание.

Нововведения ведомства собираются внедрить в закон «О самоходных машинах и других видах техники». Проект, изначально созданный для сельхозтехники, должен вступить в силу в июле следующего года.