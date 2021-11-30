В России выявили 32 648 случаев заражения коронавирусом за 30 ноября 2021

В России зафиксирован минимум заражений коронавирусом с 15 октября 2021 - подзаг для ян Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявлено 32 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, что является минимум с 15 октября 2021 года. Такие данные во вторник, 30 ноября 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передают в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 2788. На втором месте по количеству заразившихся оказалась Московская область с показателем 2215. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где зарегистрировали 2103 инфицированными за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 6,9% заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки полностью выздоровели 33 442 человека, а также зафиксировали 1 229 летальных исходов.

Таким образом, по состоянию во вторник, 30 ноября 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в России возросло до 9 636 881. Жертвами инфекции стало 275 193 человек, а выздоровел 8 329 253 пациент.