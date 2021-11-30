Двести студентов победили во Всероссийском конкурсе «Твой Ход» и получили по 1 млн рублей

Каждый из победителей конкурса получил премию в 1 миллион рублей. Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Двести студентов победили во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой Ход» и стали обладателями денежной премии в 1 миллион рублей. Имена победителей были объявлены во время торжественной церемонии, которая прошла 29 ноября в Сочи. Конкурс проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей». На сцене парка «Сириус» победителям вручили денежные сертификаты. Выигранный миллион можно направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, все победители отправятся в путешествие по России. Они увидят красоты Северного Кавказа, Сахалина, Камчатки, Урала и других туристических регионов.

- Вы все победители, потому что не побоялись подать заявку на конкурс, испытать себя, и у вас получилось, - поздравил финалистов конкурса первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. - 200 победителей получат гарантированный миллион для прохождения программ магистратуры в любом российском вузе, а если поступают на бюджетное отделение – потратить его на дополнительное образование, стажировки, научные работы или в качестве вложения в свой бизнес. Но все финалисты и победители получают еще и поездки в рамках программы «Больше, чем путешествие». И это не только знакомство с удивительной природой или красивыми местами, но и встречи с такими же студентами как вы.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» в этом году проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Заявки на участие в конкурсе подали свыше 560 тысяч студентов российских вузов. До финала дошла тысяча студентов из 76 регионов России. Чтобы определить победителей, финалистам предложили спроектировать университет будущего, решая стратегически важные для молодежи задачи.

- Конкуренция была сумасшедшая, такого не бывает даже среди абитуриентов ведущих вузов мира, - подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. - На финале я встретил много ребят, которые были победителями, финалистами, участниками других проектов платформы «Россия – страна возможностей».

Пятьдесят высших учебных заведений, отправивших на финал конкурса наибольшее число участников, получат гранты в размере 2,5 миллионов рублей. Эти средства можно будет направить на развитие университетов. Кроме того, самые активные участники конкурса «Твой ход» получили специальные призы и приглашения на стажировку в ведущих российских компаниях - «Норникеле», «Росатоме», РЖД и многих других.

По словам Сергея Кириенко, для участников «Твоего хода» будет организована летняя смена на молодежном форуме «Территория смыслов», а также отдельный лагерь на фестивале «Таврида-АРТ». А в сентябре 2022 года в Казани пройдет первый Всероссийский студенческий форум, который станет ежегодным.

В финале конкурса не обошлось без приятных сюрпризов. Прямо во время торжественной церемонии два финалиста сделали предложения руки и сердца своим девушкам. Студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Москве Владислав Запылихин подарил заветное кольцо своей однокурснице Яне Миленькой. Вторая пара - из Ростова-на-Дону. Студент Ростовского государственного экономического университета Вячеслав Григорьев обручился со студенткой Ростовского медицинского университета Марией Мережкиной.