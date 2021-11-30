В гости к Деду Морозу пустят только индивидуальных туристов с QR-кодами

По информации начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Владимира Осиповского, на днях областное управление Роспотребнадзора рекомендовало властям Вологодчины запретить въезд в Великоустюжский район организованных детских групп из других регионов. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране.

«Во время пандемии рекомендуется избегать одномоментного массового скопления людей. Поэтому Роспотребнадзор в этом году, как и в прошлом, рекомендовал новогодний проект ориентировать исключительно на семейный отдых», – сказал Осиповский.

С собой на вотчину индивидуальные совершеннолетние туристы должны взять действующий сертификат с QR-кодом о вакцинации или о перенесенном заболевании. Подойдет и отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет 72 часа. Без этих документов путь на вотчину закрыт. На территории вотчины посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

«Дети из других регионов могут пообщаться с Дедом Морозом во время его путешествия на сказочном поезде по стране. Все мероприятия запланированы в основном на свежем воздухе и с соблюдением социального дистанцирования».

Ранее сообщалось, что 5 декабря Дед Мороз отправится в рейс из Великого Устюга на специальном поезде и посетит более 30 городов России. На вокзалах этих городов планируются праздничные мероприятия с играми и подарками для детей.