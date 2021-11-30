Цена на электричество в Финляндии поставила рекорд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость электричества в Финляндии обновила рекорды последних лет, превысив 400 евро за мегаватт-час в пиковые часы потребления, что следует из данных биржи электроэнергии Nord Pool.

Как сообщается, самая высокая в цене на электроэнергию за последние годы была зафиксирована в понедельник, 29 ноября, в 18 часов — 422 евро за мегаватт-час (включая налоги), что примерно в пять раз выше, чем год назад. Финляндия является энергозависимой страной, и примерно 10 процентов электроэнергии поставляется из России.

Специалисты связывают повышение стоимости с высокими ценами на электроэнергию в Центральной Европе, где большие объемы электричества вырабатываются за счет газа, цена на который значительно выросла в последние время.

«Согласно прогнозу, высокая цена на электроэнергию сохранится зимой и начнет снижаться весной. Вероятно, такой высокой, как сегодня, она уже не будет, но общий уровень остается повышенным. Финляндия очень зависит от импорта», - заявил представитель компании Fingrid, управляющей электросетями страны, Микко Хейккиля.