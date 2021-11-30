Путин назвал рост цен чувствительной проблемой для россиян Фото: REUTERS

Рост цен в России ускорился, что является чувствительной проблемой для россиян. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Рост потребительских цен в нашей стране ускорился, это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами», - заявил глава государства, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Российский лидер отметил, что в целом рост цен в мире вызван целым комплексом причин, цепочки поставок оказались разорваны. По его словам, сохраняются рост бюджетных дефицитов и глобальные инфляционные риски в мире.

Глава государства указал на риск роста цен на продовольствие в мире растут, это ощущается и в нашей стране. Он призвал не просто справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение.