Путин заявил, что еще не принял решения о выдвижении на новый президентский срок Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин еще не принял решения о выдвижении на новый срок. Об этом глава государства заявил в ходе форума «Россия зовет».

«Фокус в том, что в соответствии с конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил», – сказал глава государства.

По мнению Путина, его переизбрание не является целью России, однако само наличие этого права уже «стабилизирует внутриполитическую ситуацию».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент РФ заявил, что не исключает возможность баллотироваться на новый срок на посту главы государства. Как отметил российский лидер, в условиях отсутствия возможности быть переизбранным «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».