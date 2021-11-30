Путин назвал решение демографической проблемы в России одной из главных

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назвал демографическую проблему одной из главных для страны.

«У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, и связано это, прежде всего, с проблемами демографии», - заявил российский лидер, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Путин напомнил о двух естественных спадах в демографическом развитии страны, которые произошли во время Второй мировой войны и начале-середине 90-х годов после развала СССР. «Равнозначный уровень падения рождаемости. И в 99-м году он был самый низкий - миллион, по-моему, 200 тысяч с небольшим», - отметил он.

Российский лидер также отметил, что в 2006 году в России было уже около 2 млн рождений. По его мнению, в целом стране «удалось сдвинуть камень с мертвой точки», однако он указал на нехватку рабочих рук.

«Эта проблема, она приобрела и системообразующий, и экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда, у нас где-то 80 с небольшим миллионов, у нас потери составляют примерно 1,1 или 1,2 процентных пункта в год», - подчеркнул глава государства.