Путин заявил, что Россию не пугает рост военного потенциала Китая

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Москвы нет озабоченности по поводу роста военного потенциала Китая. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Послушайте, Китай - это полуторамиллиардная страна с населением почти полтора миллиарда человек. Наверное, он имеет право выстраивать свою оборонную политику таким образом, чтобы обеспечивать безопасность этой огромной страны» - сказал российский лидера, выступая на форуме «Россия зовет!».

Путин назвал естественным то, что на фоне роста экономического потенциала Китая растет и его военный потенциал. «Нас это не пугает, потому что мы и сами развиваем свой потенциал», - добавил глава государства.

Российский лидер также отмтеил, что Москва будет развивать отношения с Пекином, поскольку считает это нужным.Он также указал на то, что отношения между этими двумя странами являются «значительным фактором стабильности в мире».