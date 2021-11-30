Депутат Затулин заявил, что ситуацию на Украине дестабилизируют в Киеве, а не в Москве

Политик считает, что превращение Украины в антироссийское государство ведет к расколу между властью и народом Фото: REUTERS

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что ситуацию на Украине дестабилизируют в Киеве, а не в Москве.

"Эта истерия не первый день происходит, и она замешана на внутриполитических обстоятельствах. Если уже президент страны публично обвиняет Ахметова и других в подготовке заговора, более того, называет сроки, когда должна произойти попытка переворота, а другие фигуранты политического процесса до этого заявляют, что собираются именно сегодня и завтра ввести военное положение, то, собственно говоря, какие нужны опровержения? Дестабилизирует Украину сама Украина", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru

По его словам, Украина давно могла разрешить конфликт на востоке и сохранить Донецк и Луганск в составе страны, но им это не нужно. Политик считает, что превращение Украины в антироссийское государство ведет к расколу между властью и народом.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота, намеченного на 1 декабря 2021 года. По его словам, беспорядки в стране готовит бизнесмен Ринат Ахметов.