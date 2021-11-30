Илон Маск предупредил сотрудников о риске банкротства компании SpaceX Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компании SpaceX грозит банкротство в связи с проблемами в производстве ракетных двигателей Raptor, которые планируется ставить на космические корабли Starship, заявил основатель компании Илон Маск в корпоративном письме своим сотрудникам.

«Кризис в производстве Raptor намного сложнее, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с реальным риском банкротства, если не сможем осуществлять полеты Starship хотя бы раз в две недели в следующем году», – сказано в письме Маска, текст которого приводит телеканал CNBC.

Запуски прототипа Starship запланированы на январь или февраль 2022 года. Чтобы запустить космический корабль на орбиту Земли необходимо около 39 двигателей Raptor, работающих работает на жидком метане и кислороде. В связи с проблемами с их производством миллиардер намерен взять выходные на День благодарения и лично работать на производственной линии.

Как писал сайт kp.ru, ранее Маск заявил, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе и российскими разработками.