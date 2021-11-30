Госавтоинспекция: число водителей, сдавших экзамен с первого раза, в этом году значительно сократилось

Сдача экзамена с первого раза резко сократилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целях повышения безопасности дорожного движения в этом году Госавтоинспекцией был предпринят ряд мер. В частности, заместитель начальника Главного управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Владимир Кузин напомнил, что весной изменились правила сдачи экзаменов в Госавтоинспекции для кандидатов в водители.

«Теперь проверка первоначальных навыков на закрытых площадках не проводится. Сотрудники Госавтоинспекции дают объективную оценку готовности кандидата в водители управлять транспортным средством исключительно в условия реального движения», - заявил Владимир Кузин во время программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда».

Эксперт добавил, что пока сложно оценить эффективность новой системы. Отчеты результатах таких изменений появятся только в 2022 году. Однако уже сейчас можно отметить, что экзамены в режиме реальных условий оказались для начинающих водителей более сложными, и число учеников, сдающих на права с первого раза, снизилось.

«Сдача экзамена с первого раза резко сократилась. Эта заученность, на которой раньше настаивали и учебные организации, и водители, ушла, и поэтому ученикам приходится адаптироваться к тем условиям, в которые их ставит инспектор, из-за чего сдать экзамен стало гораздо сложнее», - объяснил Владимир Кузин.

При этом представитель Госавтоинспекции дал советы будущим кандидатам в водители. Владимир Кузин порекомендовал ученикам не только внимательно слушать педагогов автошколы, но и самостоятельно заниматься изучением ПДД, тем более, что методических материалов сейчас выпускается достаточно.

Также генерал-майор полиции добавил, что на фоне введения новых экзаменационных правил автошколы начали менять свою программу. И если ученик считает, что обучение в его школе не соответствует современным стандартам и не позволит ему сдать экзамен в Госавтоинспекции с первого раза, то нужно, не стесняясь, обращаться в администрацию школы с жалобами.