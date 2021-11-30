В Госавтоинспекции дали советы водителям в преддверии зимнего сезона

Это всегда сложное время перехода с осеннего на зимний период, когда природные катаклизмы привносят сложности в процесс движения Фото: Иван МАКЕЕВ

В последний день осени в Госавтоинспекции дали напутствия водителям, как вести себя на дорогах в зимнее время, чтобы нее стать жертвой стихии или виновником ДТП. Заместитель начальника Главного управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Владимир Кузин во время программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» предупредил как начинающих, так и опытных автомобилистов об опасностях езды по заснеженным и заледеневшим дорогам.

«Это всегда сложное время перехода с осеннего на зимний период, когда природные катаклизмы привносят сложности в процесс движения. Появление снежного покрова, резкое обледенение – из-за этого происходит снижение скоростного режима или, наоборот, невозможность удержания транспортного средства. Поэтому всем водителям нужно очень внимательно относиться к дорожным условиям и вести транспортное средство, как сказано в ПДД, с учетом метеорологических, климатических и дорожных условий», - напомнил Владимир Кузин.

Заместитель главы российской Госавтоинспекции обратился к водителям и призвал их не подвергать опасности свою жизнь, и жизни своих близких, и предельно осторожно и внимательно вести себя на дорогах.

«Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и не создавать опасности как для себя, так и для окружающих», - подчеркнул генерал-майор полиции.