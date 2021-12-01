Сайты мошенников и финансовых пирамид с 1 декабря 2021 года будут блокировать без суда

Блокировка "левых" сайтов мошенников с 1 декабря 2021 года будут происходить без суда Фото: Shutterstock

В России с 1 декабря 2021 года блокировка подозрительных сайтов будет происходить без суда. Это касается таких ресурсов, которые предлагают "левые" финансовые услуги или каким-то еще образом обманывают граждан и выманивают у наивных пользователей средства.

Данное новшество позволит оградить граждан от некоторого количества интернет-мошенников.

Причинами для блокировки могут стать маскировка под официальные порталы реальных финансовых учреждений, реклама финансовых пирамид или финансовых услуг лиц, которые не вправе их оказывать, а также предложения купить некие "слитые" базы данных.

Напомним, фейковый сайт, как правило, живет от недели до нескольких месяцев. Когда клиент начинает что-то подозревать, липовая страница чаще всего уже удалена. Он ищет через поисковик компанию, которой переслал предоплату, а в итоге выходит на сайт официалов и выдвигает претензии уже им.

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