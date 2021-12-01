Обязательная маркировка молочной продукции и минеральной воды вводится в России с 1 декабря 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 1 декабря 2021 года вводится обязательная маркировка упакованной минеральной воды и молочной продукции со сроком хранения до 40 суток.

Теперь производители "молочки" должны наносить на продукцию специальные средства идентификации и предоставлять сведения в информационную систему маркировки. Это третий этап внедрения маркировки молочной продукции: с 1 июня текущего года в стране средства идентификации наносятся на мороженое и сыры, а с 1 сентября - на молочные продукты со сроком хранения свыше 40 суток.

Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года.

Что же касается минеральной воды, то соответствующее постановление правительства о введении маркировки было опубликовано еще в мае 2021 года.

Ранее в РФ правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. С 1 марта 2019 года специальные метки должны стоять на всех сигаретных пачках, а с 1 июля 2019 года - обувные товары.