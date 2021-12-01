Обозреватель Bloomberg предрек США приближение к развалу Фото: REUTERS

Вероятность распада США сейчас значительно выше, чем в начале тысячелетия, считает обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс.

По мнению автора публикации, данные опроса Университета Вирджинии показали, что 52% избирателей экс-президента страны Дональда Трампа выступили за то, чтобы "республиканские" штаты образовали отдельные государства. При этом аналогичной позиции в отношении "демократических" штатов придерживаются 41% респондентов, поддерживающих действующего лидера Джо Байдена.

В частности, Гастингс отметил, что в 20-м веке границы разных государств претерпели изменения. Произошёл распад СССР, выход Бангладеш из состава Пакистана, отделение Сингапура от Малайзии и разделение Чехословакии. Обозреватель предположил, что такое возможно и в будущем - например, отделение Каталонии.

Напомним, почти 10 лет назад после выборов президента многие граждане США начали собирать подписи в пользу петиций отделения, чтобы отделиться от Соединенных Штатов. На тот момент в заполнении петиций участвовали штаты Алабама, Арканзас, Колорадо, Флорида, Джорджия, Индиана, Кентукки, Луизиана, Мичиган и другие.