Глава МИД Украины пригрозил Лукашенко "действовать по полной программе" после слов о признании Крыма российским

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заяви, что Киев намерен оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не только его слова. Однако он добавил, что если Минск действительно признает полуостров российским, то украинская сторона будет действовать "по полной программе".

- Мы будем оценивать действия Лукашенко. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе, - цитирует слова Кулебы в Риге со встречи глав МИД стран НАТО издание "Укринформ".