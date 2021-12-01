В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

Жителей Москвы предупреждают о гололедице Фото: REUTERS

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, предупреждает Гидрометцентр России. Соответствующая информация размещена на сайте учреждения. Предупреждение действует до 21 часа 2 декабря.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Тем, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю, рекомендуется в целях безопасности оставить автомобиль на стоянке и воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, гололедица – это ледяная корка на поверхности земли, которая возникает из-за замерзания талой воды. Гололедица может сохраняться несколько дней, пока лед не занесет снегом, не смоет дождем или он не растает.

Как ранее писал сайт kp.ru, Москву накрыла непогода. Во вторник, 30 ноября, в столице зафиксировали ураганный ветер и сильнейший дождь за последние 69 лет.