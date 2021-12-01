ФБР конфисковало у российского хакера криптокошелек с 2,3 млн долларов

Американцы конфисковали киберкошелек, принадлежащий россиянину Фото: REUTERS

Федеральное бюро расследований (ФБР) США конфисковало киберкошелек на котором находилось около 2,3 млн долларов, которые были похищены в результате кибератак, сообщает телеканал CNN.

По данным американских журналистов, средства принадлежали российскому хакеру, проживающему в Санкт-Петербурге. По их словам, некий Александр Сикерин устраивал атаки программами-вымогателями, а полученные преступным путем средства поступали именно на этот киберкошелек.

ФБР также выяснили, что россиянин действовал в составе хакерской группировки REvil, которая только с апреля 2019 года по июль 2021 года похитила более 200 млн долларов.

Как ранее писал сайт kp.ru, хакеры взломали систему электронной почты ФБР США. Злоумышленникам от имени ведомства удалось отправить "десятки тысяч" писем. В них они предупреждали о возможной кибератаке.