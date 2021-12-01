Россияне назвали самые неудачные подарки на Новый год

Носки, свечки и кружки возглавили рейтинг самых нежелательных подарков на Новый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики SuperJob провели опрос среди 1600 респондентов и выяснили, что самыми нежеланными подарками на Новый год для россиян оказались носки, свечи и кружки.

"11% опрошенных назвали другие ненужные или неподходящие вещи: от полотенец и ручек до лыж и самокатов. Еще 14% затруднились ответить, а 1% назвали плохое настроение худшим подарком", - рассказали в компании изданию "Газета.ru"

При этом, 24% участников опроса отметили, самое худшее, что может быть, - это отсутствие подарка на Новый год.

Ранее россияне рассказали о самых желаемых новогодних подарках от своих возлюбленных. Так, мужчины хотят получить от своих женщин любовь и заботу, а каждая десятая женщина ждет в подарок драгоценности, передает телеканал "360".

Напомним, в 2021 году пятница, 31 декабря, официально объявлена выходным днем. Новогодние праздники для россиян будут по традиции десятидневными - с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года включительно, сообщает ФАН.