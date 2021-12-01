Названа средняя стоимость заказа Деда Мороза на дом в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя стоимость заказа Деда Мороза и Снегурочки на дом в России составляет 1,5 тысячи рублей. Об этом гласят данные сервиса «Авито Услуги».

Больше всего спрос на аниматоров вырос в Ярославле — рост составил 122%. На втором месте Тюмень — 116%. При этом меньше всего заказ Деда Мороза интересует жителей Сургута ( -5%) и Саратова (-10%).

Глава отдела маркетинга «Авито Услуг» Иван Чулков сообщил, что ближе к концу декабря прошлого года средняя стоимость заказа деда Мороза составляла до пяти тысяч рублей, в новогоднюю ночь — до 10 тысяч рублей.

- В конце ноября цены демократичнее: средняя стоимость услуг аниматоров в России в ноябре 2021 года поднялась на 15% по сравнению с прошлым годом и начинается от 1 500 рублей за час. Дороже всего Дед Мороз и Снегурочка обходятся в Екатеринбурге (1 750 рублей), Санкт-Петербурге (2 000 рублей), Москве (2 200 рублей) и Махачкале (2 500 рублей), — рассказал Чулков.

При этом развлекательная программа длится от 10 минут до одного часа. За это время Дед Мороз может рассказать стих, спеть песню, показать фокусы и подарить купленные родителями подарки.