Финансист посоветовал не делать ставку на доллар, чтобы спасти сбережения от инфляции Фото: REUTERS

Инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган дал россиянам совет, как спасти сбережения от высокой инфляции. На рост данного показателя обратил внимание президент, выступая на инвестиционном форуме «Россия живет!». Владимир Путин призвал правительство уменьшить волатильность рубля.

- Инфляция всегда и везде была налогом на бедных. Если у вас нет сбережений, то вам придется больше работать, а задача государства, наверное, обеспечить возможности для того, чтобы было где зарабатывать, - рассуждает эксперт.

Он объясняет, то в любое время деньги обесцениваются и поэтому хранить их дома под подушкой не стоит. Нужно использовать понятные инструмент для их сохранения. Это могут быть как банковские депозиты, ставки по которым сейчас доходят до 8%, так и надежные государственные и корпоративные облигации. По последним можно рассчитывать на доход до 12% годовых.

- Облигации – неплохая защита от инфляции. Из-за событий последних лет цены на российские ценные бумаги несколько упали, что только повысило их доходность, - говорит финансист в беседе с «Ридусом».

При этом он не советует приобретать «слишком „длинные“ облигации — с большим сроком погашения», так как это опасно. А вот срок погашения в 2-4 года считается оптимальным.

Что касается привычки россиян скупать валюту на фоне тревожных новостей на нефтяном рынке, то эксперт рекомендует не играть на курсах. Сегодня рубль имеет достаточно стабильные показатели.