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Экономика1 декабря 2021 9:31

Экономисты предрекли рост цен на шампанское и морепродукты перед Новым годом

Специалисты отметили, что цены на эти товары выровняются после праздников
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Специалисты отметили, что цены на эти товары выровняются после праздников

Специалисты отметили, что цены на эти товары выровняются после праздников

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экономист, экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод и президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев заявили, что перед Новым годом ожидается рост цен на шампанское, игристые вина, рыбу, морепродукты, мясо и фрукты.

"Бизнес устроен так, что к новогодним продажам все готовятся заранее, и по контрактам с сетями, где реализуется основной объем продукции, цены повысить уже невозможно. Все подорожания уже произошли в ноябре", - пояснили они в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалисты отметили, что цены на эти товары выровняются после праздников.

Российские девелоперы также сообщили о возможном росте цен на жильё перед Новым годом ещё на 5%.

"Активизации покупательского спроса также будет способствовать ожидание роста ипотечных ставок в ближайшем будущем. Вырастут ставки по ипотеке и приблизятся к значению 9-10%", - цитирует управляющего партнёра компании "Векторстройфинанс" Андрея Колочинского "Известия".

Ранее российские ретейлеры предупредили россиян о подорожании новогодних ёлок. В этом году закупочные цены на искусственные ели выросли на 20%, сообщает Life.ru