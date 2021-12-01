Лавров заявил, что Белоруссии не нужно принимать дополнительных законов, чтобы признать Крым российским

Лавров сказал, что для признания Белоруссией Крыма российским достаточно того, что это сделал Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для признания Белоруссией принадлежности Крыма России не нужно предпринимать никаких юридических действий.

«Для этого не надо ничего делать, никаких законов принимать не надо», - сказал Лавров в среду 1 декабря, выступая перед журналистами в Москве.

Лавров объяснил это тем, что Белоруссия не просто имеет дипломатические отношения с РФ, но является ее союзником.

«Даже для стран, у которых нет такого формата связей с Россией, не требуется никаких специальных законодательных актов. Если эта страна взаимодействует с нами, она автоматически должна признавать, что Россия имеет свою территорию, на которую распространяются полномочия того правительства, того руководства, которое в России существует», - сказал министр.

В Москве считают, что для признания Белоруссией Крыма российским де-факто и де-юре достаточно того, то это сделал Александр Лукашенко.

«Президент Лукашенко ясно сказал, что Крым - часть России де-факто и де-юре. Де-факто был всегда, а де-юре стал после референдума в 2014 году», - отметил Лавров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым юридически и фактически является территорией России.

В ответ власти Крыма пригласили Александра Лукашенко посетить полуостров.