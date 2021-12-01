Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России до 4,3 процента Фото: Евгения ГУСЕВА

Всемирный банк сообщил, что рост ВВП России по итогам 2021 года увеличится, и составит 4,3 процента. Об этом в среду, 1 декабря 2021 года сообщает издание Lenta.ru

По данным организации, во втором квартале 2021 года рост ВВП ускорился (плюс 3,5), а объем производства восстановился до уровня, предшествовавшего пандемии. По мнению аналитиков, наиболее активно росту экономики способствовали сектор услуг, розничная торговля и транспортная отрасль.

По данным Московской биржи, стоимость доллара и евро незначительно сократилась по отношению к рублю на открытии торгов. Так, доллар опустился на 2,5 копейки, а европейская валюта подешевела на 3,75 копейки, сообщает ФАН.

Ранее аналитик Анна Бодрова спрогнозировала цену нефти на уровне $75 за баррель в ближайшие недели. Она рассказала "Известиям", что в цене на нефть по-прежнему большое значение играют параметры спроса и предложения.