Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Норвегии, Южной Корее и Гане

В трех странах мира зафиксированы первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса Фото: REUTERS

В трех странах мира выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, названным «омикрон».

О двух случаях заражения в Норвегии сообщила телерадиокомпания NRK.

- Впервые штамм коронавируса «омикрон» подтвержден в Норвегии. Два человека из коммуны Ойгорден, которые вернулись из поездки в Южную Африку, получили положительный результат, — говорится в сообщении.

Зараженные находятся в удовлетворительном состоянии. Норвежский минздрав сообщил, что в коммуне введут повышенные меры безопасности. При этом в стране не удивились факту выявления «омикрона», указав на то, что новый штамм обнаружен почти в 20 странах мира. В ведомстве назвали главными вопросами темпы распространения «омикрона» и то, защищают ли от нового штамма существующие вакцины.

Также о первом случае заражения «омикроном» в Южной Корее сообщила местная газета «Чосон Ильбо», ссылаясь на органы здравоохранения.

- Согласно данным ведомств по борьбе с вирусом на 1 декабря, у пары 40-50 лет, прибывшей из Нигерии и проживающей в Инчхоне, впервые подтвердилось заражение штаммом «омикрон», — говорится в сообщении издания.

Первый случай заражения новым штаммом также выявлен в Гане. По данным местных СМИ, «омикрон» был обнаружен в образцах 21 ноября 2021 года. Отмечается, что зараженный недавно приехал из Нигерии.