Инфекционист заявил, что вакцинация от гриппа не снижает количество антител у переболевших COVID-19

Инфекционист напомнил, что вакцинироваться можно и от ковида, и от гриппа - препараты не мешают друг другу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вакцинация от гриппа не снижает количество антител у людей, которые уже переболели COVID-19, а прививки от гриппа и от ковида не мешают друг другу. Об этом заявил врач-инфекционист Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

«Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя — активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа», — цитирует Коновалова оперативный штаб по противодействию пандемии.

Вакцинация не наносит человеку вреда, делать прививки можно в течение всего сезона, но вакцинированные все равно должны соблюдать меры индивидуальной защиты и правила гигиены.

Ранее врач-инфекционист рассказал kp.ru, почему у одних людей после прививки от ковида повышается температура, а другие не испытывают никаких неудобств.